Dortmund

„Querdenker“ – ein Lehrstück in Sachen Faschisierung des Staatsapparats

Bereits in der letzten Woche berichtete "Rote Fahne News" über den Dortmunder Autokorso, den „Querdenker“ und gewaltbereiter Faschisten durchgeführt haben. Auch in dieser Woche hatten Antifa-Gruppen in Dortmund wieder zum Fahrrad-Gegenprotest aufgerufen. Es kamen ca. 150 bis 200, Teilnehmer.

Korrespondenz