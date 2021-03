Rätsel Corona – wenn die Symptome bleiben

In diesem Film wird unter anderem auch ausführlicher das CFS (Chronisches Erschöpfungssyndrom) als eine der schweren Folgeerkrankungen behandelt.

Die Zahl der schweren Folgeerkrankungen, vor allem auch bei Jüngeren, steigt, und wird noch unabsehbare Ausmaße annehmen. Kritisiert wird im Film auch, dass das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte, dass noch nicht vorgesehen sei, an den Folgeerkrankungen zu forschen. Dabei hatte sogar das EU-Parlament in einer Entschließung im letzten Jahr die Regierungen der EU-Länder aufgefordert, mehr Mittel für die ME/"CFS" Forschung und Ausbildung von medizinischem Personal etc. zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollte ME/"CFS" - wie die WHO es schon seit Jahrzehnten handhabt - als schwere körperliche Erkrankung qualifiziert werden.

In Deutschland gibt es auf www.change.org eine unterstützenwerte Petition dazu mit bislang fast 20.000 Unterstützern: "Wir wollen unser Leben zurück." Dort wird die Krankheit auch ausführlicher erklärt.

Hier gibt es den Film in der ARD-Mediathek