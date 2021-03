Tschechien: Trauriges Schlusslicht in der EU

Tschechien hat aktuell mit 783 pro 100.000 Einwohnern in Europa die meisten Corona-Neuinfektionen und von allen Flächenländern Europas die meisten Todesopfer im Verhältnis zur Bevölkerung mit 196 pro 100.000. Angesichts der dramatischen Lage ordnete die tschechische Regierung nun verpflichtende Corona-Massentests in allen Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten an. Rund 2,1 Millionen Arbeiter und Angestellte sollen in den nächsten 14 Tagen mindestens einmal getestet werden. Danach gelten wöchentliche Intervalle. Gesundheitsminister Jan Blatný gab zuvor eine Analyse bekannt, wonach sich das Coronavirus besonders in den Fabriken ausbreitet. Der größte tschechische Gewerkschaftsdachverband - mit ca. 450.000 Mitgliedern in 31 Einzelgewerkschaften – CMKOS, hatte allerdings – ähnlich wie die MLPD – eine einwöchige Zwangs-Betriebspause über Ostern gefordert. Wirtschaftsminister Karel Havlicek blockte das ab: „Wir stoppen die Industrie nicht!“ (ntv.de, 2.3.21)