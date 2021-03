Viktor Orbans Fidesz verlässt EVP-Fraktion

Laut Statistischen Bundesamt betrug die Inflationsrate im Februar 1,3 Prozent. Die Bundesbank rechnet gar mit einem Anstieg der Teuerungsrate auf bis zu drei Prozent in diesem Jahr. Aktuell sind die Heiz- und vor allem Benzinpreise die Treiber. Faktoren für die aktuelle Inflation sind: Die CO2-Steuer auf Heiz- und Kraftstoffe, die Spekulation an der Börse auf Öl und Erdgas, sowie die Erhöhung der Lebensmittelpreise um 1,4 Prozent. Gründe genug, dass die Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen Metall-Tarifrunde sowohl um die volle Durchsetzung von vier Prozent mehr Lohn, als auch um Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich kämpfen!