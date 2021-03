Von Anfang an Flagge zeigen!

Wider wissenschaftlichen Rat und trotz hoher Infektionszahlen werden diese Woche in Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz viele Geschäfte und andere Einrichtungen geöffnet. Die dänische soziademokratische Premierministerin Mette Frederiksen sagt selbst, es sei unvernünftig, aber vonseiten der Wirtschaftsverbände komme großer Druck. Sie orientiere sich nicht mehr an Inzidenzen, sondern an der Kapazität der Intensivstationen. In der Schweiz fordert der Wirtschaftsrat, dass am 22. März die Restaurants öffnen, "egal wie die Lage ist". Die Abgeordneten der ultrareaktionären SVP wollen, dass den von der Regierung bestallten Experten verboten wird, sich öffentlich zur Pandemie zu äußern.