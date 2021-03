Gelsenkirchen

„Was geschah in der Markenstraße?“

Der tragische Tod eines 31-jährigen Rumänen am 12. Januar in einem Haus in der Markenstraße wurde für negative Presse über den Stadtteil Gelsenkirchen-Horst/ Markenstraße missbraucht.

Aus „Vorort – Stadtzeitung der MLPD Gelsenkirchen