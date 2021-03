Was ist eigentlich Freiheit?

Kein Begriff hat in der bundesdeutschen Politik derzeit solche Hochkonjunktur wie der Begriff der Freiheit. Dabei trägt es zur gesellschaftlichen Verwirrung bei, wenn der Freiheitsbegriff losgelöst wird von den Fragen: Freiheit für wen, Freiheit für was und Freiheit in wessen Interesse?

Die Kanzlerin ist so frei, nach den Direktiven der Monopolverbände mit ihrer Ministerpräsidentenkonferenz durchzuregieren. Corona-Leugner nehmen sich die Freiheit, keine Maske zu tragen. Die FDP beschimpft jede noch so kleine Auflage an die Monopole als Freiheitsberaubung. Wer also die Freiheit vom Klassenstandpunkt trennt, kann schon mal ganz schön durcheinanderkommen.

Einen proletarischen Klassenstandpunkt einnehmen heißt nicht, einfach nur politische Forderungen der Arbeiterklasse aufzustellen. Es bedeutet auch, im Denken, Fühlen und Handeln konsequent vom Interesse der Arbeiterklasse und der breiten Massen auszugehen. Kurzum: der Freiheitsbegriff ist eine zentrale weltanschauliche Frage.



Dazu gehört, individuelle Freiheiten zurückzustellen, wenn es für den Schutz der Gesellschaft notwendig ist. Sich impfen zu lassen, Masken zu tragen und geeignete Abstandsgebote einzuhalten, sind sinnvolle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Damit verschafft sich die Arbeiterklasse auch wieder bessere Voraussetzungen für ihren Klassenkampf.

Die Pandemie zu benutzen, um demokratische Rechte und Freiheiten wie das Versammlungsrecht einzuschränken, ist dagegen grober Missbrauch der Situation durch die Herrschenden. Wenn wiederum Corona-Leugner verschiedenster Couleur das Maskentragen als größte Freiheitsberaubung bezeichnen, ist das eine Farce. Wir leben nicht in einer Corona- oder Gesundheitsdiktatur, sondern in einer Diktatur der Monopole.