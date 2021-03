Wieder Hungerdemonstrationen

Am Dienstag gingen in verschiedenen Städten des Libanon wieder Tausende Menschen auf die Straße, nachdem am Montag die libanesische Währung auf ein Allzeittief abgestürzt war. Die größten Proteste gab es in Beirut und Tyros. Der Mindestlohn liegt derzeit bei US$ 67 im Monat! Vor zwei Jahren waren es US$ 450. Mehr als 50 Prozent der Libanesen sind unter die Armutsgrenze gefallen. Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie das Land voll erwischt und das Gesundheitswesen ist kollabiert.