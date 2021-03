Polizeirepression

Willkürliches Vorgehen gegen Suryoye-Fahnen, -Symbole und -Aktivisten

Obwohl sich die assyrische Fahne der Suryoye (Aramäer) nicht auf der Liste der verbotenen Symbole des Innenministeriums befindet, hat die Polizei am 24. Februar in Düsseldorf willkürlich Assyrer-Suryoyen verboten, ihre Nationalfahne auf einer Kundgebung für die Freiheit von politischen Gefangenen in der Türkei zu zeigen. Die Fahne wurde beschlagnahmt. Gegen den Assyrer-Suryoye-Aktivisten wird nun wegen „Tragens eines verbotenen Symbols“ ermittelt.

Von Volksrat der Aramäer