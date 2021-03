Zwei gegensätzliche Programme

In dem Buch „Covid-19 – neuartig, gefährlich, besiegbar!“ stellen die Autoren auf Seite 5 fest: „Letztlich sind die volkswirtschaftlichen Kosten des konsequenten Vorgehens viel niedriger als beim Schrecken ohne Ende im Kniefall vor den Konzernen.“

Mit einem 20-Punkte-Programm vom 16. Februar 2021 fordert der Monopolverband BDI ein Ende selbst des bisher inkonsequenten Kampfes gegen das Virus unter dem Motto: „Den Aufschwung unterstützen.“ Das geheuchelte „Verständnis für die aktuellen Eindämmungsmaßnahmen … in der Industrie mit Blick auf das gesteigerte Infektionsrisiko durch Mutationen“ dient der Ablenkung. So wird der Schutz der Bevölkerung in dem 20-Punkte-Katalog mit keinem Wort erwähnt.