28 Prozent

...aller alleinstehenden Frauen sind von Altersarmut betroffen. Was für sie am häufigsten zutrifft, droht besonders auch Frauen, die durch Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeit und durch die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen weniger Renetenbeiträge einzahlen konnten. Außerdem all denjenigen, die längere Zeit arbeitslos waren, später ins Berufsleben eingestiegen sind, keinen Berufsschulabschluss oder einen Migrationshintergrund haben - aber auch allgemein immer mehr Frauen. Im Schnitt bekommen Frauen in Deutschland 46 Prozent weniger Rente als Männer (Quelle: Gießener Anzeiger, 21.10.2020)