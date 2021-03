Auf zum Tag der politischen Gefangenen

Frankfurt am Main:

Unter dem Motto „Freiheit für alle politischen Gefangenen! #Revolution ist gerechtfertigt“ findet um 17 Uhr in Frankfurt am Main eine gemeinsame, systemkritische und lautstarke Kundgebung an der Hauptwache statt. Träger der Veranstaltung sind das Internationalistische Bündnis Rhein-Main; ATIK; AZADI; ATIF; AGIF; ADHK; MÜCADELE BIRLIGI; KCDK-E; NEUE FRAU; YDG; Revolutionärer Einheitskampf Türkei/Kurdistan; MLPD; Arbeiter-kommunistische Partei Irans; Socialist Youth Movement; UPOTUDAK – Solidaritätskomitee mit Internationalen Politischen Gefangenen; Mumia Abu Jamal–Solidarität Frankfurt; SAMIDOUN Palästina; Komitee für Freilassung aller politischen Gefangenen im Iran; Tokata – Leonard Peltier Group Rhein-Main e. V. Germany; Verein zur Unterstützung indianischer Jugend-, Kultur- und Menschenrechtsprojekte; Internationale Jugend.

Stuttgart:

Für den 18. März in Stuttgart ruft das Internationalistische Bündnis Stuttgart zur Kundgebung auf. Es schreibt: „Überall in der Welt sitzen Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer, Antifaschistinnen und Antifaschisten, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Revolutionäre in den Gefängnissen – auch in Deutschland. Hier werden zur Zeit vor allem Menschen mit den §§ 129 a/b unter dem Vorwand der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland verfolgt. Die Kundgebung dauert von 16 Uhr bis 17 Uhr und findet auf dem Schlossplatz statt. Anschließend: Fahrt nach Stammheim zur Kundgebung um 18 Uhr vor der JVA.

Augsburg:

In Augsburg wird der 18. März von einem Bündnis verschiedener Organisationen durchgeführt. Es schreibt: „Gemeinsam mit dem Volksrat der Suryoye in Europa, dem Internationalistischen Bündnis, der Roten Hilfe, Antifa Jugend Augsburg, Roten Jugend Schwaben, der MLPD, der KPD/ML und vielen weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern rufen wir am 18. März, um 17.30 Uhr, zur Kundgebung auf dem Königsplatz auf. Am Tag der politischen Gefangenen wollen wir gemeinsam gegen staatliche Repression und bürgerliche Klassenjustiz auf die Straße gehen! Nieder mit der Klassenjustiz! Hoch die internationale Solidarität!“

Die Rote Fahne Redaktion berichtet laufend über solche Prozesse:

Hier ein Bericht über das Urteil im Münchener TKP/ML-Prozess

Hier ein Bericht über die Solidarität mit Abdullah Öcalan

Hier ein Bericht über die Kriminalisierung des Leiters des Theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, Stefan Engel, indem er von Teilen des Staatsapparats als "Gefährder" eingestuft und geführt wird