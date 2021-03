Erfolg der Uranbergarbeiter von Kriwoj Rog

Am 11. Januar nahmen die 5000 Uranbergarbeiter von Kriwoj Rog die Arbeit wieder auf. Sie hatten am 7. Dezember 2020 die Arbeit niedergelegt, weil ihnen ihre ausstehenden Löhne nicht gezahlt wurden. (RF-news berichtete) Mehr als vier Wochen Streik, dabei auch ein 48-stündiger Protest unter freiem Himmel. Ihre letzte Demonstration führten die Kumpel am 9. Januar vor dem Regierungsgebäude in Kiew durch. Jetzt wurden ihnen die ausstehenden Löhne gezahlt.