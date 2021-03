Schwäbisch Hall

Erfolgreiche Aktion „Tausche Rose gegen Spende“

Zum 5. Mal organisierte Solidarität International (SI) am Samstag, dem 6. März 2021, die bewährte Aktion „Tausche Rose gegen Spende“ anlässlich des Internationalen Frauentags, diesmal für die Gewerkschafterinnen in der Textilindustrie in Bangladesch.

Korrespondenz