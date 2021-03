Halle an der Saale

Erinnern an Fukushima vor dem Roten Turm

„Zehn Jahre atomare Katastrophe in Fukushima / Japan. Unterschreiben Sie für die Wahlzulassung echter Umweltkämpfer zur Bundestagswahl.“ So und ähnlich sprachen wir am 11. März unter Corona-Bedingungen auf dem Wochenmarkt in Halle an der Saale die Menschen an und sammelten Unterschriften. Das kam an.

Korrespondenz