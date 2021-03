„Frauen der Welt kämpfen für eine lebenswerte Zukunft - von Revolution bis Religion!“

Courage, Umweltgewerkschaft, Internationales Zentrum, Kirche 2.0, MLPD, Flüchtlingshilfe „Wir sind da“ IAC (Internationale Automoblilarbeiterkonferenz) und viele Interessierte...

Lieder, Reden mit Forderungen zum Gesundheitsschutz vor Profit, mehr Bezahlung und Achtung im Gesundheitsbereich, Impfen für Alte und Kranke u.v.m. Infotische mit Material der verschieden Gruppen, Unterschriften zur Zulassung für die Bundestagswahl stießen auf Interesse.

Der einzige männliche Redner war vom IAC. Er erinnerte an den März letzten Jahres, den Kongress in Südafrika, in dessen Rahmen sich Männer und Frauen aus der Automobilindustrie austauschten. Die Rednerin der MLPD bezog sich auf die Pariser Commune vor 150 Jahren und die mutigen Frauen – die immer noch unser Vorbild sind.