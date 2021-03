Manila/ Philippinen

Frauentag: Zieht die faschistischen Mörder zur Verantwortung!

Etwa 3000 Menschen, überwiegend Frauen, trafen sich am Morgen des 8. März vor der Universität und demonstrierten, wobei sie in Richtung Mendiola-Brücke, in die Nähe des Präsidentenpalasts zogen.

Korrespondenz