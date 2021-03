Gesundheitsamt lässt Corona im Betrieb wüten

Das Gesundheitsamt aus dem Nachbarkreis (in dem einige der Kollegen wohnen), wollte einen Bereich in Quarantäne schicken, was faktisch den Gesamtbetrieb stillgelegt hätte. Das zuständige Gesundheitsamt hingegen, ließ nach Intervention der Geschäftsführung nach einem Schnelltest alle Leute weiterarbeiten, statt die fünf Tage Quarantäne abzuwarten.

Insgesamt wurden in dem Betrieb seit der Pandemie über 60 Mitarbeiter pro Tausend infiziert. Die Quote ist doppelt so hoch wie die Quote im Bundesdurchschnitt. (2,47 auf 83 Millionen).

Wir sind daran interessiert, mehr Berichte über den Umgang mit Corona in den Betrieben zu lesen.