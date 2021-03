Greensill–Pleite – Wer profitiert und wer verliert?

Mit dem bei der Greensill Bank angelegten Geld wurden hoch riskante Kredite finanziert, z. B. an den indischen Stahlriesen Gupta. Hier hießen diese Kredite „funky tools“ und finanzierten ausstehende Forderungen von Gupta an ihre Kunden auf rein spekulativer Grundlage. Seitens der Greensill Bank wurde angenommen, dass ein Geschäft von Gupta zustandekommt und dieses im Vorhinein bewertet. Diese Kredite wurden über Verkauf von Fonds finanziert – allein durch die Schweizer Bank Credit Suisse in Höhe von 10 Milliarden Euro.

In Deutschland bot die Greensill Bank in den heutigen Nullzins-Zeiten auf dieser spekulativen Grundlage zeitweilig überdurchschnittlich hohe Zinsen an und stand hoch in „Ratings“, die ebenfalls als Teil der systematischen Täuschung und des Betrugs sind. Es entstand so der Eindruck, die Greensill Bank sei eine „sichere Anlage“. Nach dem Wirecard-Skandal hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin wieder einmal „nichts gemerkt“. Auch hier kann man den begründeten Eindruck bekommen, dass bewusst nicht so genau hingeschaut wird – Hauptsache, der Rubel rollt. Der Zusammenbruch der Greensill Bank erfolgte schließlich aufgrund einer Sperrung der Fondsgeschäfte durch Credit Suisse.

Die Folgen sind für die Anleger dramatisch: Das Geld ist gesperrt, eventuell weg. In Deutschland haften Privatbanken für die private Einlagen gemeinschaftlich – ob und wann man sein Geld kriegt ist trotzdem unsicher. Nicht geschützt von dieser Einlagensicherung sind allerdings die 50 Kommunen, die bei der Greensill Bank ihr Geld angelegt hatten. Hierzu zählen Köln, Wiesbaden und Osnabrück – zwischen einer und hohen zweistelligen Millionenbeträge legten sie an. Die insgesamt ca. 500 Millionen Euro aus kommunalen Gebietskörperschaften dürften in dieser Spekulationsmaschine auf Nimmerwiedersehen verschwunden sein. Sie werden in Zukunft in der einen oder anderen Form auf die Bevölkerung umgelegt werden.

Ein Lehrbeispiel für die zunehmende Durchdringung von Kommunalpolitik und Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems. Schon 2003 analysierte die MLPD: „Für die Massen ist die [kommunale] Privatisierungswelle keineswegs 'attraktiv', sondern bedeutet wachsende Ausplünderung. […] Diese negativen Auswirkungen verstärken sich noch durch dubiose Finanzgeschäfte der Kommunen.“²