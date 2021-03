Hagen: Das ganze Frauenleben war Thema

Rund 35 Frauen und Männer fanden sich ein, darunter zahlreiche Migrantinnen und politische Organisationen wie die MLPD und der Jugendverband REBELL. Da ging es um die Situation von Frauen und Familien in der Corona-Pandemie, um die Arbeit in Pflegeberufen, um Gewalt an Frauen in ihren verschiedenen Formen, um den Unterschied von Befreiung der Frau und Gleichberechtigung.

Verschiedene Beiträge machten deutlich, dass die Situation von Frauen nur organisiert wirklich verändert werden kann. Gern nahmen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen Spende eine Rose. Die Kundgebung wurde stimmungsvoll mit dem Lied „Brot und Rosen“ abgeschlossen.