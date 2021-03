Hamburg: Kampf der Frauen in Palästina macht Mut!

Wir Frauen vom Deutsch-Palästinensischen Frauenverein in Hamburg grüßen Euch in Solidarität zum Internationalen Frauentag! Wie Ihr alle kämpfen auch die Palästinenserinnen in Palästina und auf der ganzen Welt für Gerechtigkeit und gleiche Rechte! In Palästina kämpfen die Frauen mit Mut und Tapferkeit an zwei Fronten: Für Freiheit und Selbstbestimmung gegen die israelische Besatzungsmacht und für gleiche Rechte und Mitbestimmung in ihrer Gesellschaft.

Wir Frauen vom Deutsch-Palästinensischen Frauenverein haben uns mit unserem Kampf für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser nicht nur Freunde gemacht. Mit dem Einsatz für Palästina gewinnt man keine Preise für Zivilcourage oder bürgerschaftliches Engagement - im Gegenteil: Wir werden angegriffen, diffamiert und beleidigt, Veranstaltungsräume und öffentliche Zuschüsse werden gekündigt oder von vornherein abgelehnt, Veranstaltungen und Aktionen gestört.

Aber, ermutigt durch den Kampf der Frauen in Palästina, geben wir nicht auf! Wir werden nicht aufhören, auf die untragbare Situation nach 54 Jahren Besatzung aufmerksam zu machen und daran zu glauben, dass Gerechtigkeit und Frieden möglich sind.

Wir laden Euch ein, zu unserer Kundgebung gegen Landraub, Vertreibung und Entrechtung in Palästina am „Tag des Bodens“ am 30. März zu kommen. Wir treffen uns von 15 Uhr bis 18 Uhr auf dem Paul-Nevermann-Platz gegenüber dem Restaurant BOK, Ottenser Hauptstraße 1 in Altona.



Wir wünschen Euch eine erfolgreiche Demo und Erfolg bei allen Euren Aktionen in Zukunft!