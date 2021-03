Handbuch Philippinen jetzt auch als eBook

In verschiedenen Teilen von Peru streiken LKW-Fahrer und blockieren den Verkehr mit brennenden Reifen. Sie fordern die Senkung der Treibstoffpreise, die in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen sind. In Folge der Proteste gibt es Versorgungsprobleme in verschiedenen Bereichen. So musste die Produktion in der Antapaccay Mine vorübergehend eingestellt werden, und es kommt zu Stockungen beim Export von Kupferkonzentrat. Politisch brisant ist der Streik, da in vier Wochen in Peru Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden.