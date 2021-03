Die dritte Corona-Welle rollt an. Was tun?

Die nach den erzwungenen Rücktritten der CDU/CSU-Politiker Georg Nüßlein und Nikolaus Löbel haben alle verbliebenen Unions-Abgeordneten bis Freitagabend auf Weisung von Ralph Brinkhaus (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU) eine Ehren-Erklärung unterschrieben. Sie versicherten schriftlich, dass sie sich an der Pandemie nicht persönlich bereichert haben. Hartz-IV-Betroffene können sich kaum wirksamen Masken leisten und die bürgerlichen Politiker bereichern sich schamlos daran! Zurücktreten mussten diese korrupten Herren nur wegen ihrer allzu offensichtlichen und dreisten Raffgier. Sonst gehört Verhalten wie das ihrige zur Funktionsweise des staatsmonopolistischen Kapitalismus.

Die MLPD hat klare Vorschläge unterbreitet und Forderungen aufgestellt, wie man wirklich zu breiten Lockerungen im Interesse der Arbeiterklasse und der Massen kommt. Dazu ist ein kurzzeitiger und konzentrierter allgemeiner Lockdown auf Kosten der Monopole notwendig, in dem soziale Bewegungsfreiheit für die Massen gewahrt bleibt. Er würde aber Industriebetriebe, Schulen, Kitas und Logistik einbeziehen. Je länger das im Interesse der Großkonzerne hinausgeschoben wird, desto länger müssen wir mit dem zermürbenden Hin und Her und leben, desto mehr Menschen können erkranken und sterben.

Hausärzte impfen lassen - und zwar sofort!

Längst stehen die Hausärzte in den Startlöchern, um in ihren Praxen massenhaft Menschen zu impfen. Wo das bereits läuft, sind die Leute sehr froh. Was aber passiert? Haus- und Betriebsärzte werden ausgebremst. In einigen Bundesländern wurden "Pilotprojekte" gestartet; Gesundheitsminister Jens Spahn hatte die Chuzpe, in Berlin bei einer solchen Hausarztimpfung aufzukreuzen.

Den Hausarzt Günter Wagner aus Gelsenkirchen empört dieser Auftritt: "Herr Spahn inszenierte am Donnerstag einen mal wieder überzeugenden Auftritt im Fernsehen. Als 'Pilotprojekt' wohnte er einer Impfung in einer Hausarztpraxis bei! Was für ein Auftritt! Sehr geehrter Herr Spahn, seit 35 Jahren impfe ich ganz regelmäßig. Und seit überhaupt Impfungen gegen Covid-19 in der Diskussion sind, habe ich zusammen mit vielen anderen gefordert, dass unbedingt die Hausärzte einbezogen werden müssen. Da haben Sie noch erzählt, das ginge wegen der notwendigen Kühlung nicht. Dabei halten sich alle Impftsoffe gegen Corona tagelang im ärztlichen Kühlschrank, was Sie genau wussten. Das "Pilotprojekt" niedergelassene Ärzte, Krankenhausärzte, Betriebsärzte usw. will impfen, was das Zeug hält – ja, wenn Sie und Ihre Bürokratie mit dem Bürokratismus aufhören würden. Herr Spahn, lassen Sie uns endlich unsere Arbeit machen!"

Impfstoffe auch aus Russland und China für Europa zulassen

Wie die Einbeziehung der Hausärzte fordern Medizinerplattform im Internationalistischen Bündnis und MLPD eine weltweite schnelle Impfkampagne. Dr. Willi Mast, Arzt in Gelsenkirchen, spricht sich klar für die Zulassung der Impfstoffe Sputnik aus Russland und Sinovac aus China für den europäischen Markt aus, wenn die Unterlagen nach denselben Kriterien wie die anderen Impfstoffe aus westlichen Ländern geprüft sind: "Erstens weil diese Impfstoffe in Deutschland und in der EU zeitnah gebraucht werden. Und zweitens, weil es die Bevölkerung ablehnt, die Konsequenzen einer profitgesteuerten Impfpolitik und der Propagandaschlacht der USA gegen China und Russland auszubaden, mit noch mehr Corona-Toten. Wie weit es her ist mit der vielbeschworenen "westlichen Wertegemeinschaft", lässt sich gut daran ablesen, nach welchen Kriterien die im Westen produzierten Impfstoffe bislang verteilt wurden. Da geht es um pure Machtpolitik, um die Beherrschung des Weltmarkts und um Milliardengewinne".

Dieser Artikel steht Leserinnen und Lesern von Rote Fahne News kostenfrei zur Verfügung. Die Erstellung von Rote Fahne News ist jedoch nicht kostenlos. Hier erfahren Sie / erfahrt ihr, wie man bequem für Rote Fahne News spenden kann!