Polizeirazzia in Unterkunft von streikenden Bahnarbeitern

Auch in dieser Woche finden in ganz Myanmar weitere Streiks und Proteste statt. Am Mittwochmorgen riegelte die Polizei das Stadtviertel Mingalar Taung Nyunt in Yangon ab, in dem sich der Bahnhof Ma Hlwa Kone und die Unterkünfte von 800 streikenden Bahnarbeitern befinden. Die Arbeiter hatten sich in dem Wohnkomplex verbarrikadiert und riefen, die Belegschaft kämpfe vereint. Augenzeugen berichteten, die Polizei habe versucht, die Barrikaden zu entfernen und gedroht, das Feuer zu eröffnen. Sicherheitskräfte hätten Versorgungsgüter beschlagnahmt, die den streikenden Arbeitern gespendet worden waren.