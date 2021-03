Sami Baydar erhält Strafbefehl und muss Geldstrafe bezahlen

Die Staatsanwaltschaft spricht von angeblicher „übler Nachrede“ gegenüber der Polizei und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro à 90 Tagessätzen.

Sami Baydar wird vorgeworfen, am 14. Dezember 2020 auf Facebook einen Beitrag veröffentlicht zu haben, in dem er darauf hingewiesen habe, dass „Polizeibeamte mit türkischer Herkunft“ ihn aufgesucht haben.

Weiter heißt es in dem Strafbefehl, dass Herr Baydar angeblich eine Verbindung der Polizeibeamten zum Geheimdienst der türkischen Militärgendarmarie, JITEM, behauptet hätte. Er habe sich auf einen unbekannten Kommentar bezogen, in dem es heißt: „Nach meiner Meinung - die zwei Polizisten waren Jitem-Mitglieder. Und Graue Wölfe mischen auch in deutschen Staatsdiensten schon fleißig mit“.

Diese Aussage, so die Staatsanwaltschaft, markierte Herr Baydar mit einem „LIKE“, um angeblich seine Zustimmung auszudrücken und den vorherigen Beitrag zu bestätigen. Darin sieht nun die Staatsanwaltschaft Augsburg den Tatbestand der üblen Nachrede.

In der zweiten Beschuldigung wird Bezug darauf genommen, dass Herr Baydar, bezüglich des versuchten Mordanschlags auf seine Person am 5. Januar 2021, angeblich die Polizei wörtlich als verantwortlich, oder zumindest mitverantwortlich beschuldigt hätte. Gegen diesen Strafbefehl haben Sami Baydar und sein Rechtsanwalt Mathes Breuer aus München nun Einspruch eingelegt.

Der Volksrat der Suryoye in Europa kritisiert die gezielte Gesinnungsjustiz gegen den Suryoye-Aktivisten Sami Baydar durch die bayerische Justiz. Die Bundesanwaltschaft ermittelt im Auftrag der Bundesregierung gegen Sami Baydar nur wegen seiner Gesinnung.

Sami Baydar wird sich der Einschüchterung und den Repressalien nicht beugen. Er wird den Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung, für demokratische Rechte und eine sozialistische Zukunft fortsetzen.