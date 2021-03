Skandal im Königshaus

Die britische Königsfamilie ist durch jahrhundertelange Ausbeutung und Ausplünderung des „schwarzen Kontinents“, durch Sklavenarbeit und Sklavenhandel zu einer der reichsten Familien der Welt aufgestiegen. Und nun könnte eine Nachfahrin jener Völkergruppe in die Führung des Imperiums aufsteigen.

Das ist für die letzten fossilen Anhänger der Monarchie ein unerträglicher Tabubruch. Harry und Meghan geben nur einen kleinen Einblick in das Intrigantentum in feudalen Königshäusern, die in das international herrschende Finanzkapital aufgestiegen sind. Dabei passt sich ihre feudale Denkweise bestens an die bürgerliche Denkweise an: Konkurrenz und der Krieg jeder gegen jeden um die Pole-Position in der Machthierarchie! Dieselben Medien, die das als spannenden Fortsetzungsroman servieren, hetzen gleichzeitig über die sogenannte kommunistische Nomenklatur in den ehemals sozialistischen Ländern. Diese war ein Verzeichnis aller Parteiaktivisten über ihre Stellung in Staat und Wirtschaft und ihre Fähigkeiten.

Nur war sie im Sozialismus unter Lenin und Stalin ein Mittel zur Gewährleistung, die Geeigneten mit Aufgaben zu betrauen. Unabhängig von Geburt, Geschlecht und Herkunft. Erst führende kleinbürgerliche Bürokraten missbrauchten die Nomenklatur, um Vetternwirtschaft zu betreiben. Damit bauten sie ein Netz Gleichgesinnter auf, die feindlich gegenüber den sozialistischen Prinzipien standen. Diese konnten schließlich die Macht ergreifen und den Sozialismus zerstören, so 1956 in der Sowjetunion und 1976 in China. Man kann also sogar aus der Dekadenz des britischen Königshauses etwas lernen: Nur im Sozialismus gibt es keine Menschen erster und zweiter Klasse und „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, nämlich die Kontrolle der Massen über ihre Führung.