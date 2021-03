Sonneberg: Frauen und Männer gemeinsam, nur so kann der Kampf gewonnen werden

Eine Weltkarte mit sechs darum herum aufgebauten Stühlen symbolisierte je ein Ereignis der Frauenbewegung und erregte viel Aufmerksamkeit:

Die Ereignisse waren:

Frauen tragen die Lasten der Corona-Pandemie

Frauen und Fluchtursachen

Frauen in Rojava

Frauen der Pariser Commune vor 150 Jahren

Vorbereitung Weltfrauenkonferenz 2021 in Tunesien

Rosa Luxemburg zum 150. Geburtstag

Eine breit gefächerte Themenpalette wurde lebendig diskutiert. So das Impfchaos der Herrschenden in einem Gesundheitssystem, das nur auf Profit aus ist.

Ein weiteres Thema war die besondere Ausbeutung und Unterdrückung der Frau. Diese ist in der aktuellen Situation, mit Kurzarbeit, Homeoffice und nebenbei im Lockdown Kinder betreuen bzw. beschulen, verschärft.

Millionen von Frauen sind weltweit auf der Flucht: Wegen der Zerstörung der Lebensgrundlagen durch Kriege und Umweltkatastrophen, wie zum Beispiel die Atomkatastrophe in Fukushima.

Nicht vergessen wurden Frauen aus der Geschichte. Clara Zetkin und Rosa Luxemburg sind Vorbilder in der Arbeiter- und Frauenbewegung, oder die Frauen der Pariser Commune, welche 1871 an den Waffen standen und für ihre Befreiung kämpften, wie heute die Frauen in Rojava. Auch eine Reihe Männer haben die Kundgebung tatkräftig unterstützt. Frauen und Männer gemeinsam, nur so kann der Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten und für eine lebenswerte Zukunft gewonnen werden.