Todestag von Alexandra Kollontai

Am 9. März 1952 ist die sowjetische Diplomatin, Publizistin und Schriftstellerin Alexandra Kollontai (31. März 1872 – 9. März 1952) verstorben. Sie war seit den 1890-er-Jahren revolutionär tätig und schloss sich 1915 der SDAPR (B) (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands [Bolschewiki]) an. 1917 wurde sie Mitglied des Zentralkomitees. Seit 1923 war sie im diplomatischen Dienst. Sie war die erste Frau im Range eines Botschafters. 1923/26 sowie 1927/30 war sie Vertreterin der UdSSR in Norwegen. 1926/27 vertrat sie ihr Land in Mexiko. 1930/45 war sie Vertreterin der UdSSR in Schweden. Alexandra Kollontai verfasste Aufsätze über moralisch-ethische Probleme und über die Frauenemanzipation. 1974 erschienen ihre Memoiren „Ich habe viele Leben gelebt …“ auf Deutsch. Bereits 1923 waren ihre Erzählungen „Wege der Liebe“ auf Deutsch erschienen.