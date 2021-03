Unbefristeter Streik bei Krankenhauskonzern

Die Unterordnung des Gesundheitswesens unter den Profit hat verheerende Folgen für Patienten und Beschäftigte, wie die Kollegen berichten: "Wir sind stolz auf unsere Pflege; wenn wir die übliche Qualität nicht liefern können, haben wir ein Problem damit", sagt Christine Donohue von der Entbindungsstation. Krankenschwestern und Pfleger von mehreren Stationen sagen, dass sie für zu viele Patienten gleichzeitig sorgen müssen. "Der Zustand in der Notaufnahme ist derzeit oft sehr unsicher und gefährlich“, so eine Mitarbeiterin. "Wir haben allein in der Notaufnahme im letzten Jahr etwa 25 Krankenschwestern verloren", sagte die examinierte Krankenschwester Beckett Augat.

Etwa 800 Pflegekräfte sind in der Gewerkschaft „Massachusetts Nurses Association“ (Sitz: Canton, Mass.) organisiert. Mangel an Personal hat dazu geführt, dass Patienten hinfallen, sich wund liegen, zu spät ihre Medikamente oder gar keine Mahlzeiten bekommen.

Das Management bestreitet das alles wider besseres Wissen, die Besetzung entspreche voll „den staatsweiten Vorschriften“, wie auch in anderen Krankenhäusern. CEO Carolyn Jackson beschuldigt die Streikenden, dass die Streikposten die angeheuerten Streikbrecher „belästigen und bedrohen“.

Eine ältere Krankenschwester, Marie Ritacco, sagte dem TV-Sender NBC: “Ich arbeite hier seit 38 Jahren, habe vor 21 Jahren in einem 49 Tage dauernden Streik bereits Streikposten gestanden. … Natürlich bin ich besorgt, aber wir werden hier draußen stehen, bis sie wieder über mehr Personal mit uns reden. Vorher gehen wir nicht an die Arbeit zurück, bis wir sicher sind, dass wir sichere Bedingungen haben - mit mehr Personal am Krankenbett.“

Die Pflegekräfte verhalten sich sehr verantwortungsvoll und verdienen unsere volle Solidarität in ihrem Streik!

Adresse für Solidaritätsschreiben

Massachusetts Nurses Association, 340 Turnpike Street, Canton, MA 02021, USA