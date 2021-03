Anhaltende Proteste in London

Seit dem brutalen Einsatz der Londoner Polizei am Samstagabend gegen Frauen bei der Trauermahnwache in Clapham Common für die - vermutlich von einem Polizisten - ermordete Sarah Everard halten die Demonstrationen gegen die Polizei und gegen Verantwortliche in der Regierung an. Dazu kommt, dass im Parlament derzeit ein Gesetz beraten wird, das die demokratischen Rechte massiv einschränken wird. Am Montag gingen dagegen Tausende auf die Straße, es gab - unter dem Vorwand "Corona" - Hunderte Festnahmen. Die Forderungen: Rücktritt der Polizeichefin Cressida Dick und der Innenministerin Priti Patel. Die nächtlichen Mahnwachen halten an.