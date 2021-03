Auch fünfte Verhandlung in NRW ohne Ergebnis

Nach wie vor weigern sich die Metallunternehmer, eine tabellenwirksame Lohnerhöhung zu zahlen. „Die wollen mit einer Einmalzahlung dauerhaft die Löhne drücken. Hier geht nicht nur ums Geld, sondern auch ums Prinzip,“ kritisiert eine Kollegin von Opel.

Wie ein Vertrauensmann aus einem Autobetrieb berichtet, hat die Verhandlungsführung der IG Metall wohl den Vorschlag gemacht, das Tarifliche Zusatzgeld (T-Zug) Teil A1 zu erhöhen. Das könnte dann auch in zusätzliche Urlaubstage umgewandelt werden, wenn es dem Betrieb „schlecht“ geht. „Das hat doch mit der Forderung nach 4 Prozent mehr Lohn nichts zu tun,“ regt sich der Vertrauensmann auf.

Die IG Metall will ihre Warnstreiks fortsetzen. Dabei gibt es eine wachsende Kritik an „Online-Veranstaltungen“ und „Frühschluss-Aktionen“. „Wie lange soll denn noch verhandelt werden“, fragen sich inzwischen immer mehr Kolleginnen und Kollegen. Und ein Vertrauensmann aus einem Zuliefererbetrieb berichtet: „Die sture Haltung der Unternehmer regt meine Kolleginnen und Kollegen ganz schön auf. Das vermischt sich mit den schwierigen Arbeitsbedingungen wegen Corona und dem wachsenden Chaos der Regierung in der Corona-Bekämpfung. Oder müsste man nicht besser 'Nicht-Bekämpfung' sagen? Die Stimmen, die sagen: „Jetzt ein 24-Stunden-Warnstreikund dann Urabstimmung über Streik“, mehren sich.

Die Betriebsgruppen der MLPD setzen sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen dafür ein, dass die gewerkschaftliche Kampfkraft zur vollen Durchsetzung der vollen Durchsetzung der 4 Prozent und einer Vier-Tage-Woche - aber mit vollem Lohnausgleich - auch zum Einsatz kommt. Dazu gehört auch, die Tarifrunde zur Forderung nach „Osterferien für die ganze Republik“ auf Kosten der Monopole zu nutzen. Denn die dritte Welle kann nur im Kampf gestoppt werden. Das ist neben dem Impfen und Massentests eine Voraussetzung dafür, die Kontaktbeschränkungen baldmöglichst aufzuheben.