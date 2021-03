Dekrete der Pariser Kommune

Am 16. April verfügte sie, dass alle Fabriken und Werkstätten, deren Besitzer nach Versailles geflohen waren, an Arbeitergenossenschaften übergeben werden. Am 5. April erließ sie das Dekret über die Gleichberechtigung der Frau. Der Pariser Kommune war nicht die Zeit gegeben, alle Dekrete in die Tat umzusetzen. Das unauslöschliche Verdienst der Pariser Kommune war die . der Diktatur des Proletariats. Dazu Engels vor 130 Jahren zum 20. Jahrestag der Pariser Kommune in der Einleitung zum „Bürgerkrieg in Frankreich“ von Karl Marx: „Der deutsche Philister ist neuerdings wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort: Diktatur des Proletariats. Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats.“ (Marx/Engels, Werke, Bd. 22, S. 199) Gib Antikommunismus keine Chance!

