Die Eiterbeulen der CDU

Nun ist das eingetreten, wovor die MLPD seit Wochen warnte: die dritte Welle erfasst Deutschland mit voller Wucht. Erst Chaos in der Maskenbeschaffung, dann Chaos in der Schulpoli­tik, dann beim Impfen und nun bei der Organisierung von massenhaften Schnelltests. An fast jedes Tätigkeitsfeld der Berliner Politik könnte man derzeit das Attribut „gescheitert“ hängen. Man fragt sich dieser Tage: Was machen die bürgerlichen Politiker eigentlich den ganzen Tag?

Eine lebendige Antwort auf diese Frage geben die Unions-Abgeordneten Georg Nüßlein, Nikolas Löbel, Mark Hauptmann, Axel Fischer und Thomas Bareiß. Sie kümmern sich – natürlich nur im Interesse ihres Wahlkreises – um Geschäfte mit großen Unternehmen oder reaktionären Staaten und kassieren dabei kräftig. Ob die Provision dafür direkt oder indirekt über Werbeanzeigen in ihrer Hauspostille fließt, ist zweitrangig, Hauptsache sie fließt. Diese offene und dreiste Form der Korruption und Vetternwirtschaft zeigt aber nur die Spitze des Eisbergs der alltäglichen Korruption und Bestechlichkeit.

So zeigte sich aktuell, dass ausgerechnet Gregor Gysi (Linkspartei) 2020 „Nebeneinkünfte“ in Höhe von 470.000 Euro hatte, darunter 15.000 Euro von der Pharmaindustrie. Auf die Frage des Reporters, ob das ein Problem sei, meint er arrogant nur: „Ich verstehe gar nicht, woher Ihr Neid kommt.“ (1)