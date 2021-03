Eine kritische Anmerkung zur Kurzmeldung zum Todestag Alexandra Kollontais

"In der Realität wurden die neuen Freiheiten und Rechte vielfach missbraucht“. So die prinzipielle Kritik, die die „Streitschrift – Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau“ an vulgärmaterialistischen Vorstellungen von Alexandra Kollontai (auf Seite 234-235) führt. Zur Erlernung und Vertiefung weltanschaulicher Auseinandersetzungen und zum Lernen vom sozialistischen Aufbau wäre es m. E. sinnvoll gewesen, neben den Schriften von Alexandra Kollontai, die sicherlich auch lesenswert sind, auch für dieses Buch zu werben.