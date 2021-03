Die besondere Rolle der MLPD

So trug sie wesentlich dazu bei, dass die seit 2004 organisierte Massenbewegung der Montagsdemonstration gegen Hartz IV zu einer Anlaufstelle für vielfältige Anti-AKW- und Anti-Atomproteste wurde. Allein im Ruhrgebiet beteiligten sich schon am 14. März 110.000 Menschen. Damit erkämpfte sich die MLPD Anerkennung in der Umweltbewegung und bewies eine beeindruckende Mobilisierungs- und Kampagnenfähigkeit. Unter vielen wuchs damit auch die Offenheit für eine internationale Widerstandsfront und eine grundsätzliche revolutionäre Perspektive.

Diese Arbeit war auch mit ein praktischer Ausgangspunkt, als einzige Partei in Deutschland eigens Umweltgruppen für die Arbeit zum Umweltkampf zu gründen, bereicherte und förderte die Erstellung und Herausgabe der 35. Nummer ihrer theoretischen Reihe REVOLUTIONÄRER WEG, die auch unter dem Titel „Katastrophenalarm! - Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ in vier Sprachen erschien. Für die MLPD ist die Umweltarbeit ihre zweitwichtigste Kampflinie, in enger Wechselbeziehung zur Hauptkampflinie in den industriellen Großbetrieben und den Gewerkschaften. Dies wird sie auch zum FFF-Aktionstag am kommenden Freitag, dem 19. März, einbringen. Zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft! Alle kämpferischen und über das kapitalistische System hinaus denkenden Umweltkämpfer/-innen sind herzlich eingeladen, daran aktiv mitzuarbeiten. Macht mit in der MLPD und ihren Umweltgruppen!