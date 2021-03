Macht mit beim globalen Fridays-for-Future-Aktionstag am 19. März!

Stolz verkündete Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vor wenigen Tagen bei der Vorstellung der "Klimabilanz" der Bundesregierung, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland 2020 um 8,7 Prozent zurückgegangen sei. Die Regierung habe damit ihr Ziel, die Emissionen bis 2020 - verglichen mit dem Jahr 1990 - um mindestens 40 Prozent zu senken, um unglaubliche 0,8 Prozent übertroffen.

Solche kurzatmigen Erfolgsmeldungen liegen ganz auf der Linie des krachend scheiternden Krisenmanagements der Regierung und sollen nur die wachsende Empörung unter der Bevölkerung dämpfen. Angesichts immer weiter steigender Konzentration von klimaschädlichen Gasen in der Atmosphäre ist der augenblickliche Rückgang nur ein Tropfen auf den heißen Stein und von kurzer Dauer. Der monatliche CO2-Mittelwert für September 2020 an der Messstation des Mauna Loa auf Hawai betrug 411,3 ppm1 - ein neuer Rekordwert. CO2 ist sehr langlebig und bleibt hunderte Jahre in der Atmosphäre. Deshalb steigt die Konzentration auch dann, wenn vorübergehend weniger CO2 ausgestoßen wird.

Ohne Corona selbst minimale Regierungsziele verfehlt

Selbst das Umweltbundesamt schätzt, dass etwa ein Drittel des Emissionsrückgangs auf die Corona-Pandemie und ihren Folgen für Energieverbrauch und Verkehrsaufkommen zurückzuführen ist. Verschwiegen wird, dass dies vor allem auch an deren Wechselwirkung zur seit Mitte 2018 ausgebrochenen Weltwirtschafts- und Finanzkrise liegt. Ohne den krisenbedingten Rückgang hätte die Regierung ihr selbstgestecktes Ziel - das hinten und vorne nicht ausreicht - weit verfehlt.

Entgegen ihren Beteuerungen sorgt die Bundesregierung gemeinsam mit allen anderen imperialistischen Regierungen mit ihrer Politik selbst dafür, dass sich der Übergang zur globalen Umweltkatastrophe dramatisch beschleunigt. Weltweit sind 1.380 neue Kohlekraftwerke in Planung. In Deutschland befinden sich nach wie vor 130 von rund 6.700 Kohlekraftwerken auf der ganzen Welt, darunter sechs der zehn „schmutzigsten“ Anlagen der EU, allesamt Braunkohlekraftwerke. Und diese Kraftwerke sollen nach dem Willen der Bundesregierung noch Jahrzehnte weiterlaufen, damit sie noch weit über die Amortisierung der Investitionskosten Maximalprofite abwerfen. Bis 2038 zögert der "Kohlekompromiss" die Abschaltung aller Anlagen hinaus. Staatlicherseits wird den Energiekonzernen das noch mit mehr als 4,3 Milliarden Euro "vergoldet".

Menschheitsbedrohende Wechselwirkungen

Die Folgen sind jetzt schon verheerend. Das Jahr 2020 gehörte mit zu den drei wärmsten Jahren der Klimaaufzeichnung und beendete das letzte Jahrzehnt als wärmstes aller Zeiten. In der Polarregion sind die Temperaturen allein in den letzten zehn Jahren um fast ein ganzes Grad gestiegen. Neuere Studien gehen davon aus, dass das sommerliche Meereis der Arktis schon 2035 vollständig verschwunden sein wird. Stieg der Meeresspiegel im 20. Jahrhundert um insgesamt 15 Zentimeter, also um etwa 1,5 Millimeter pro Jahr, steigt er inzwischen mit 3,6 Millimeter pro Jahr mehr als doppelt so schnell. Dramatisch tauen weltweit die Permafrostböden auf. Aus großen Gasblasen entweicht explosiv das klimaschädliche Methangas, das den unnatürlichen Treibhauseffekt sprunghaft verstärkt.

Neben solchen sich verstärkenden Rückkopplungseffekten gibt es aber auch menschheitsbedrohende Wechselwirkungen zwischen der Klimakrise und anderen Hauptfaktoren der globalen Umweltkrise wie der beschleunigten Vernichtung der Wälder, der Gefahr umkippender Weltmeere, der Zerstörung regionaler Ökoysteme, dem Artensterben und vielem mehr.

Die Sorgen des BDI um die "Wettbewerbsfähigkeit"

Dem stellvertretenden BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch geht selbst das von der EU geplante völlig unzureichende Ziel, die Treibhausgase bis 2030 um 60 Prozent gegenüber 1990 zu senken, viel zu weit. Ein 60-Prozent-Ziel würde "die internationale Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen in den kommenden Jahren gefährden". Für die imperialistische Konkurrenzfähigkeit nehmen diese Leute sehenden Auges den Untergang der Menschheit in Kauf.

Auch die Corona-Pandemie ist ein wichtiger Grund, gerade jetzt auf die Straße zu gehen, statt die Aktivitäten abzusagen. Denn die zunehmenden Zoonosen - wechselseitige Infektion von Mensch und Tier - gehen vor allem auf die Klimaveränderungen und die extreme Ausdehnung des Lebensraums der Menschen zurück. Der Aktionstag ist eine gute Gelegenheit, die Umweltbewegung für den gemeinsamen Kampf für konsequenten Gesundheitsschutz und einen kurzen und konsequenten Lockdown auf Kosten der Monopolprofite zu gewinnen.