Jetzt kurzentschlossen in den Frühling nach Mallorca!

Die Corona-Inzidenz liegt auf Mallorca seit Wochen deutlich unter 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Urlaub in Ferienwohnungen bietet optimalen Corona-Schutz. Wir haben umfassende Hygienekonzepte in den Ferienwohnungen in Colonia Sant Pere. Die Reisewarnung für Mallorca und damit auch die Quarantäne-Pflicht bei der Rückkehr nach Deutschland wurde aktuell aufgehoben. Von daher ist Urlaub möglich mit dem Grundsatz: Gesundheit geht vor!

Ungeachtet persönlicher Risiken, die jeder am besten selbst einschätzen kann, halten wir aufgrund der bisherigen Erfahrungen relativ kurze Flüge wie nach Mallorca für machbar. Man kann das Risiko minimieren, sofern man sich strikt an die Hygieneregeln hält, während der Reise durchgängig eine FFP2/3-Maske trägt und auf Essen und Trinken an Bord verzichtet.



