Impfung gegen Corona

Kein Stopp der AstraZeneca-Verimpfung, aber parallel sorgfältige, laufende Untersuchung der Todesfälle

Die Impfung hätte fortgesetzt werden müssen – mit parallel dazu laufenden Untersuchungen. Damit würden mehr Leben gerettet, als gefährdet. So, wie es jetzt gehandhabt wird, gibt es den Impfgegnern Aufwind. Deshalb muss darauf bestanden werden, dass die Todes- und Verdachtsfälle gründlich untersucht werden. Das wurde in der gestrigen Berichterstattung auf "Rote Fahne News" gering geschätzt. Üblicherweise werden Verdachtsfälle in der Pharmaindustrie heruntergespielt. Eine sachliche und kritische öffentliche Auseinandersetzung ist geboten.

Von Dr. rer. nat Detlef Rohm (Diplombiologe) / Rote Fahne Redaktion