Kurzes Streiflicht aus Mannheim

Bei der Abschluss-Kundgebung sprachen eine Vertreterin von Fridays for Future sowie eine Vertreterin von Parents for Future und ein Vertreter von Health for Future.

Es war eine gute Stimmung. Wir von MLPD und REBELL verteilten des Flugblatt des REBELL und sammelten Unterstützungsunterschriften für die Wahlzulassung der Internationalistischen Liste/MLPD.