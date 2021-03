Protest gegen Corona-Politik

In mehreren jordanischen Städten, darunter Irbid, Salt und Akaba, kam es Ende der vergangenen Woche zu Protesten gegen die Corona-Politik der Regierung. Hunderte versammelten sich auf den Straßen, nachdem bekannt geworden war, dass in einem Krankenhaus in der Stadt Salt mindestens sechs Covid-19-Patienten wegen Mangels an Sauerstoff gestorben waren. In verschiedenen Städten gingen auch Jugendliche gegen die massiven Ausgangsbeschränkungen auf die Straße. Jordanien hat hohe Infektionszahlen, die Inzidenz liegt derzeit bei 505.