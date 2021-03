Protest gegen Unterdrückungsversuch von Bergarbeiterprotest und -Gedenken

Sie beginnt mit einer Demonstration durch Horst-Süd um 12 Uhr am Marktplatz Horst-Süd (Marken- / Devensstraße). Das wird dann ab ca. 13.30 Uhr in der Industriestraße 35/37 auf der Höhe der Gesamtschule Horst in der Industriestraße fortgesetzt, wo gerade das erste Denkmal für den großen Bergarbeiterstreik 1997 entsteht (mehr dazu hier).

Dieses Denkmal haben die Kumpel mehr als verdient. Mit diesem Streik verhinderten sie damals die Pläne der Kohl-Regierung, 80.000 Kumpel auf die Straße zu setzen. ... Die Leute freuen sich, dass es jetzt dieses Denkmal geben soll. Nun maßt sich die Stadtverwaltung Gelsenkirchen über das Gesundheitsamt an, unter dem Vorwand des Schutzes vor Corona diese Protestversammlung faktisch verbieten zu wollen und das politische Versammlungsrecht einzuschränken.

Nachdem die Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF schon mehrere Demonstrationen mit einem vorbildlichen Gesundheitsschutz in Hassel und Horst durchgeführt hat, was die Behörden ausdrücklich bestätigten, soll das jetzt plötzlich nicht mehr genügend Infektionsschutz bieten. Die Sperrung der Industriestraße, und damit die erhebliche Vergrößerung der Kundgebungsfläche, soll aus „Rücksicht auf die Anwohner“ verweigert werden. Besuche bei den Nachbarn ergaben aber, dass sich hier niemand gestört fühlt. Im Gegenteil. Die Leute freuen sich, dass die Kumpel hier ein Denkmal bekommen. Die Teilnehmerzahl soll drastisch reduziert und eine Verpflegung der Teilnehmer untersagt werden. Ein Schelm, wer da Böses denkt! ...

Auf jeden Fall, werden wir diesen Versuch der Einschränkung des politischen Versammlungsrechts nicht hinnehmen und die geplante Protestversammlung gegen die Politik der verbrannten Erde und für die Würdigung der Kumpel durchkämpfen!

Wir laden alle Bergleute, ihre Familien und die betroffene Bevölkerung nochmals herzlich dazu ein.

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung als pdf-Datei