Am 15. März gingen in Australien Zehntausende Frauen auf die Straße, um gegen Gewalt gegen Frauen und für Gerechtigkeit zu demonstrieren. Hintergrund sind Vergewaltigungsvorwürfe gegen bürgerliche Parlamentarier und in der Regierungsmannschaft und der Umgang des australischen Premierminister Scott Morrison mit den Vorwürfen. Demonstriert wurde in 40 Städten, in Canberra direkt vor dem Parlament. In Melbourne und Sydney beteiligten sich jeweils 10.000. Die Organisatorinnen des Protests lehnten es ab, mit Morrison zu reden.