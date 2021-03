Solidarität mit Kristin Zuber!

Liebe Kristin Zuber, im Prozess gegen deine Zwangsversetzung wegen der Einforderung von Tragezeitpausen von FFP2-Masken möchten wir dir unsere Solidarität aussprechen.¹ Wir, das sind die Teilnehmerinnen des Treffens des Kämpferischen Frauenrats am 28. Februar 2021.

Als „Dank“ für die außerordentliche Belastung während der Arbeit auf der Intensivstation werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch noch die durch die gesetzliche Unfallversicherung empfohlenen Tragezeitpausen von FFP2-Masken verwehrt. Diese mangelnde Wertschätzung durch den Arbeitgeber ist wirklich kaum noch zu überbieten und ein Schlag ins Gesicht für jede und jeden, welche an vorderster Front ihre bzw. seine Gesundheit bei der Behandlung von Corona-Patienten aufs Spiel setzt. Wie in einer gerade veröffentlichten Studie bekannt wurde, ist diese Berufsgruppe sogar bisher am häufigsten wegen Corona-Infektionen arbeitsunfähig gemeldet gewesen.

Wir werden deinen Fall weiter bekannt machen und wünschen dir weiterhin viel Erfolg in deinem Kampf!



Herzliche und kämpferische Grüße - im Auftrag die Koordinierungsgruppe des Kämpferischen Frauenrats

Anne Wilhelm, Christiane Schröder, Brigitte Gebauer, Stefanie Neuerburg und Anna Schmitt.