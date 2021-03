In Calgary, in der kanadischen Provinz Alberta, traten rund 270 Arbeiter im Coca-Cola-Werk am Montag in den Streik. Die Arbeiter hatten sich bei einer Urabstimmung Anfang März mit 94 Prozent für den Streik ausgesprochen. Es geht vor allem darum, dass im Tarifvertrag die Auslagerung von Arbeitsplätzen verboten wird. Die Streikenden arbeiten in der Produktion, im Lagerhaus und der Distribution. Sie kämpfen darum, mit ihren Löhnen über die Runden zu kommen.