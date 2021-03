Vive la commune: Lasst uns die sozialistische Revolution vorbereiten!

Bei strahlendem Sonnenschein folgten sie engagierten Reden, Beiträgen am offenen Mikro, Liedern und Gedichten im Herzen von Paris. Nachdem die Stadt die Durchführung vor dem Rathaus verboten hatte, traf man sich ganz in der Nähe. Bedeutsam, dass die Aktionseinheit einen gemeinsamen Aufruf herausgegeben hat, der als wichtigste Lehre den Aufbau einer starken kommunistischen Partei in Frankreich - und in jedem Land - zieht. Die MLPD-Delegation wurde mit großer Freude begrüßt - mit ihrem Grußwort und einem Blumengesteck. Dieses wurde zum Abschluss zum Rathaus getragen und dort niedergelegt, wo vor 150 Jahren die erste Diktatur des Proletariats ausgerufen und sofort energisch umgesetzt wurde.

Eine Vertreterin von BiR KAR schilderte die umfassenden Errungenschaften, die die Frauen erkämpften - darunter gleiche Löhne wie die der Männer, um der Konkurrenz zwischen Männern und Frauen entgegenzutreten, und einem System von Kinderkrippen und Schulen.

Ein weiterer Beitrag wurde gehalten zu den Lehren für die Befreiung und den Aufbau von Rojava. Genossen der UPML sprachen zur entscheidenden Rolle der Arbeiterklasse, damals wie heute, und zur ausschlaggebenden Rolle der Organisierung, vor allem dem kommunistischen Parteiaufbau.

Zum krönenden Abschluss begleitete ein ganzer Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung die deutsche Delegation und das Gesteck zum Rathaus von Paris und zog mit den wehenden roten Fahnen im Sonnenlicht aufmerksamkeitserregend dorthin. Das Gesteck wurde dort auf die Mauer vor dem Rathaus abgelegt. Alle stellten sich mit ihren Fahnen dazu und sangen zum Abschluss die Internationale. Das erregte einiges an Aufmerksamkeit auf dem belebten Platz und großem Publikum in der Sonne.

Vom 18. März selbst berichtet eine Korrespondentin aus Paris: "Die Vereinigung "Ami.e.s de la Commune" hatte aufgerufen, am 18. März zum Rathaus zu demonstrieren. Dieses hatte sich mit einem großen Polizeiaufgebot und Vorhängeschloss (!) verbarrikadiert ... Schaut hier: https://youtu.be/9j5CqWJ3ydA"