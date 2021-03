Weitere würdige Gedenkveranstaltungen in Halle und Hagen

Halle an der Saale

Eine kleine, würdige Gedenkveranstaltung der MLPD für die gefallenen Märzkämpfer von 1921 fand am Sonntag, den 14. März auf dem Friedhof in Halle-Ammendorf statt.

Eröffnet wurde sie durch das feierliche Niederlegen eines schönen Nelkengestecks mit einer beschrifteten Schleife: „Ehre den Kämpfern für Freiheit und Sozialismus!“ Das Oktoberlied, gespielt von unserem Spitzenkandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD für Sachsen-Anhalt und Direktkandidaten zur Bundestagswahl 2021, Adrian Mauson, auf dem Saxophon, untermalte den Moment feierlich.

Der Straßenbahnfahrer Frank Oettler sprach über die geschichtlichen Ereignisse, die revolutionären Kämpfe in der Novemberrevolution 1918, die Kämpfe gegen den faschistischen Kapp-Putsch 1920 und die Märzkämpfe des Jahres 1921 im Raum Halle. Er zog den Bogen bis hin zur Situation heute und zu den Schlussfolgerungen für die Revolutionäre der heutigen Zeit.

Danach sprachen noch zwei Genossen von MLPD und Linkspartei. Dabei kam auch die Zahl der ermordeten und jahrelang eingekerkerten revolutionären Kämpferinnen und Kämpfer zur Sprache. Der Genosse der Linkspartei verwies darauf, dass der Faschistenführer Hitler nach seinem Münchner Putschversuch lediglich mit einem Jahr Haft bestraft wurde, während die revolutionären Arbeiterkämpfer mit vielen Jahren Haft bestraft wurden, weil sie wirklich für eine gesellschaftliche Veränderung eingetreten waren.

Hagen

Auch 101 Jahre nach dem Sieg über den Kapp-Putsch sind die Kämpfer der Roten Ruhrarmee von 1920 unvergessen. Damit das auch so bleibt, stellten Delegationen der MLPD und des Jugendverband REBELL am 14. März an dem Denkmal für die März-Gefallenen ein Gesteck auf und erneuerten die Frühjahrsbepflanzung. Diese Aktion wurde auch schon letztes Jahr durchgeführt, und soll zukünftig, wenn es ohne Corona-Beschränkungen möglich ist, jedes Jahr im März in einem größeren würdigen Rahmen stattfinden.