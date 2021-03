20.000 Menschen wegen riesiger Überschwemmungen evakuiert

Am Montag gab es im Renaultwerk in Caudan in der Bretagne einen 24-stündigen Streik, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Produktion in dem Werk einzustellen. In dem Werk werden Gussteile für Fahrzeuge produziert, zur Zeit sind noch 385 Menschen in dem Werk beschäftigt. Seit Monaten läuft ein "Kostensenkungsprogramm". Organisiert wurde der Streik von der Gewerkschaft CGT.