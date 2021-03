Internationalistische Liste / MLPD

Aktiv gegen Wahlbehinderung! Für Stefan Engel als Direktkandidat in Coburg

Die Unterschriftensammlung für Stefan Engel, der für den Bundestag als Direktkandidat der Internationalistischen Liste / MLPD in Coburg kandidiert, kam in diesen Tagen in Fahrt. Münchnerinnen und Münchner unterstützen die Durchsetzung der Kandidatur.

Korrespondenz