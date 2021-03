Applaus mit Hupkonzert

Auf dem Parkplatz am Forum stellen sie die Autos ab – die Reden und die Musik des Gitarren-Duos Konter und Marx sind übers Autoradio zu hören. Hupkonzerte ersetzen Applaus oder Buhrufe.

Etwa 350 Metallerinnen und Metaller kommen bzw. fahren auf den Platz. Die ganze Woche schon waren mehr als 15.000 Beschäftigte in Waiblinger und Ludwigsburger Betrieben in Aktion. Sie kämpfen nicht nur für die Tarifforderungen, sondern auch gegen die geplanten Produktionsstilllegungen bei Mann und Hummel in Ludwigsburg und Bosch AS in Bietigheim-Bissingen sowie gegen Tariflosigkeit bzw. für die Rückkehr in den Tarifvertrag wie bei Hubl, Geiger, Elbe und Sohn.

Ihr Aufruf zur Solidarität mit ihren Kämpfen wird prompt mit einem Hupkonzert befürwortet. Ein Hupkonzert gibt es es auch für den Auftritt von zwei jungen Betriebsräten der Firma Elring: Sie bekräftigen ein Motto der Arbeiterbewegung „Gemeinsam sind wir stark, vereinzelt sind wir schwach!“