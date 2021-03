Kraftvolle und Corona-gerechte Newroz-Demo

Die Newroz-Demo am Samstag, dem 20. März 2021. bot mit ihren gelb-rot-grünen Fahnen sowie mit unzähligen Fackeln bei allmählichem Dunkelwerden ein schönes und kraftvolles Bild. Der öffentliche Nahverkehr musste kurzfristig stehen und zu hören war „Faschist Erdoğan – Freiheit für Öcalan“.

Die Demo endete um ein Newroz-Feuer auf dem neu gestalteten, weiten Friedensplatz. Hier wurde zu kurdischer Musik getanzt. Zahlreiche kleine Kinder wuselten spielend herum. Und es gab politische Reden.

Redner kamen von den Jusos, von der Linkspartei, von der MLPD und vom Jugendverband REBELL. Dieser prangerte den Kapitalismus und den Imperialismus als Ursache für die Pandemie in diesem Umfang und in dieser Schwere an. Die Rede der MLPD kritisierte die Geschäftsbeziehungen und nun das Schweigen der deutschen Regierung zum Faschismus in der Türkei, zur neuen Qualität von neuen Verhaftungen und Repression und zum in Gang gesetzten Verbot der HDP, der drittgrößten Partei dort.

Das - so lautete eine Aussage - verdeutlicht wieder einmal die Heuchelei mit den sogenannten westlichen Werten. Verbindend zur Entwicklung hier nannte der Redebeitrag alle möglichen Erscheinungen und Formen des Antikommunismus. Schließlich hieß es „Schluss mit der Qualifizierung der PKK als Terror-Organisation“, „Freiheit für Öcalan“ und „Hoch die internationale Solidarität!"